Hotel van Gordon Ramsay in de rode cijfers

15/06/17

Het gaat niet goed met het luxe Londense hotel 'York & Albany' van Gordon Ramsay. Volgens de Britse krant The Mirror maakt het hotel met restaurant van de topkok flink verlies. Vorig jaar draaide de zaak 882.000 pond (1 miljoen euro) verlies en in de afgelopen acht jaar liepen de schulden van het hotel-restaurant op tot 13 miljoen pond.

Topkok Ramsay verwierf bekendheid met onder andere het programma Hotel Hell, waarin hij hoteleigenaren bijstaat. Hij adviseert de vaak radeloze ondernemers en helpt ze hun zaak weer op de rails te krijgen en financieel gezond te maken. Voor zijn eigen hotel wil dat echter niet echt lukken.

Zo staat het 'York & Albany' op een teleurstellend lage plek op de populaire reiswebsite TripAdvisor. Van de 1066 beoordeelde hotels in Londen staat het hotel van Ramsay op plek 651. Zelfs budgethotels zoals Ibis scoren beter.



Reizigers die in het hotel van Ramsay overnachtten, schrijven niet bepaald positieve beoordelingen. "Kleine kamer, lijkt niets op wat men beweert op de website", schrijft een bezoeker. Een andere gast schrijft dat Ramsay misschien zijn eigen hotel eens onder handen moet nemen, in plaats van andermans hotels een hel te noemen. Een woordvoerder van het hotel van Ramsay deed de kritiek van de hand en liet weten dat het leeuwendeel van de beoordelingen op TripAdvisor positief zijn.