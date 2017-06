Janine Bischops: "Ik voel me eenzaam"

TK

14/06/17 - 17u18 Bron: TV Familie

Janine Bischops (74) zullen we altijd blijven verbinden met Jenny uit Thuis, maar intussen is ze al een tijdje bezig met andere dingen. Professioneel gaat het haar voor de wind, maar op persoonlijk vlak heeft ze het momenteel iets moeilijker, vertelt ze in TV Familie.