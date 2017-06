Pleegde Bob Dylan plagiaat in zijn Nobellezing?

TK

Bob Dylan heeft mogelijk plagiaat gepleegd bij het schrijven van zijn Nobellezing. Dat constateert website Slate.

De rede van de zanger en songwriter is sinds 5 juni te beluisteren op de website van de Zweedse Academie. Vlak daarna concludeerde schrijver Ben Greenman dat Dylan daar quotes aanhaalt uit Moby Dick, die helemaal niet in het boek staan.



Slate kwam erachter dat er wel gelijkaardige quotes terug te vinden zijn op SparkNotes, een site voor scholieren en studenten waarop uittreksels en studiegidsen te vinden zijn. Volgens de site vertonen 12 van de 78 zinnen die Dylan uitspreekt over Moby Dick een opvallende gelijkenis met zinnen van de studentenwebsite.



Woordvoerders van Dylan en de Nobelorganisatie hebben tot nu toe niet gereageerd op het artikel.