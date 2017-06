Jeroen maakt zeker tot 2022 Dagelijkse Kost

Mark Coenegracht

14/06/17

De populairste tv-kok van Vlaanderen werkt de volgende vijf jaar exclusief samen met Eén. Op punten en komma's na, zoals dat heet, is de deal met Jeroen Meus rond. De rode draad blijft ­'Dagelijkse Kost'.

De VRT-top en Jeroen Meus zijn het eens: ze gaan voluit voor een langlopende samenwerking en zitten in de laatste rechte lijn om een exclusiviteitsovereenkomst af te sluiten. Die zou hen tot 2022 aan elkaar linken, bevestigen ­zowel Eén als Meus zelf. De deal past perfect in de strategie van de grootste Vlaamse tv-zender om zijn sterkhouders voor lange tijd te claimen.



"We bouwen al een paar jaar rustig iets moois op en werken al een tijdje aan een ­stabiele programmering, waarbij we vooral een goeie mix bewaren. Zo kunnen we onze populairste tv-gezichten in de beste omstandigheden laten evolueren. Precies daarom mikken we met die ­toppers op lange overeenkomsten. We gaan niet voor het snelle gewin, maar wel voor stabiliteit", aldus netmanager Olivier Goris.