Paul McCartney sloeg Eddie Vedder in zijn gezicht

Eddie Vedder heeft ooit een klap gekregen van Paul McCartney. De Beatle sloeg de Pearl Jam-voorman per ongeluk in het gezicht toen hij iets te enthousiast een verhaal vertelde.

Dat vertelde Eddie gisteren op de Amerikaanse radio, waar hij als gastpresentator een Beatleskanaal opende. De zanger legde uit dat hij ooit in een bar in Seattle stond te luisteren toen Sir Paul een anekdote vertelde. "Hij wilde illustreren hoe hij iemand had geslagen, dat deed hij voor met zijn linkerarm en ik stond daar en werd geraakt", herinnerde Eddie zich. "Hij vergat zijn arm terug te trekken."



De Brit verontschuldigde zich onmiddellijk en ging verder met zijn verhaal, maar Eddie heeft daar niet meer naar geluisterd. "Ik kon alleen maar denken: 'ik ben in mijn gezicht geslagen door een Beatle'".



De zanger raakte zelfs een beetje gehecht aan zijn sterverwonding. "Ik heb het een paar dagen gevoeld. Maar toen de pijn wegging en het niet meer gezwollen was, miste ik het een beetje."