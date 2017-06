Jamie Foxx liet Ed Sheeran op de sofa slapen

TK

Voordat Ed Sheeran doorbrak, gaf Jamie Foxx hem een tijdje gratis onderdak. De Shape Of You-zanger sliep zes weken lang bij de acteur op de bank.

De twee leerden elkaar kennen toen Ed optrad tijdens een talentenavond die Jamie organiseerden. De acteur was onder de indruk van Ed en bood de muzikant een dak boven het hoofd aan terwijl hij aan zijn muziek werkte. Later mocht Ed ook komen spelen in Jamies radioprogramma 'The Foxxhole'.



In een interview met Entertainment Tonight vertelt Jamie dat hij jonge artiesten altijd wil helpen. Hij liet naar eigen zeggen in het verleden ook onder meer zanger Anthony Hamilton en komiek Nick Cannon een tijdje bij hem logeren. "Je moet mensen die dat artistieke gevoel hebben, dat talent, omhoog trekken", aldus de acteur. Al vermoeden wij dat dat slaapplekje op de sofa maar beeldspraak is, want een acteur als Foxx kan zich wel een logeerkamer veroorloven.