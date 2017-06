Actrice Julia Stiles verwacht eerste kindje

Bewerkt door: ib

13/06/17 - 04u00 Bron: ANP/BuzzE

Julia Stiles is zwanger van haar eerste kindje. © getty.

Julia Stiles is zwanger. De 36-jarige actrice, bekend van 10 Things I hate about you en The Bourne-films, verwacht haar eerste kindje samen met haar verloofde Preston J. Cook. Dat meldt het stel aan het blad People.