Katy Perry vergeeft Taylor Swift na jarenlange ruzie

11/06/17 - 17u56 Bron: BuzzE

Katy Perry is klaar met de jarenlange vete tussen haar en Taylor Swift. In een podcastinterview met Arianna Huffington zegt de 32-jarige popzangeres dat ze Taylor vergeeft en spijt heeft van alles wat zij heeft gedaan.

''Ik ben er klaar voor om dit los te laten'', zegt Katy voordat ze haar excuses aanbiedt. ''Ik houd van haar en ik wil het beste voor haar. Ik vind haar een fantastische songwriter en ik denk dat we voorbeelden kunnen zijn van sterke vrouwen als we samen kunnen komen, ondanks onze verschillen.''



Perry vervolgt: ''Misschien ben ik het niet eens met alles wat zij doet en zij is het vast niet eens met alles dat ik doe. Maar ik wil oprecht samen komen in liefde, vergiffenis, begrip en medeleven.'' Waarna Katy spontaan het Disney-nummer 'Laat het los' zong. Er zijn een heleboel andere dingen in de wereld waarop mensen zich moeten richten.''



De ruzie tussen Katy en Taylor begon in 2014 toen Swift in een interview zei dat Perry haar wereldtournee probeerde te saboteren door achtergronddansers van haar in te pikken. Later beschuldigde Katy haar rivale van karaktermoord.