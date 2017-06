Eddy Wally is nu ook een West-Vlaamse reus

Door: Charlotte Degezelle

11/06/17 - 16u36

© Joke Couvreur.

Opmerkelijke deelnemer tijdens de tiende reuzenstoet naar aanleiding van de Meulebeekse junikermis. Niemand minder dan de reus Eddy Wally stapte vanmiddag door het centrum van Meulebeke. Bovendien werd de reus gisteren boven de doopvont gehouden na de traditionele dankviering op de piste van de botsauto's, een gegeven dat uniek is in België.

"We vonden de reus vorig jaar in verkommerde toestand in Waasmunster en konden die overnemen van de vroegere eigenaars", vertelt Johny Wastijn van het Kermiscomité. "We hebben die wat opgeknapt en vorig jaar was de reus voor het eerst te zien tijdens de stoet. Maar omdat die nog geen meter en peter had, beslisten we hem dit jaar te dopen."



"We contacteerden Marina Wally, de dochter van The Voice of Europe, en zijn voormalige chauffeur Erik De Coninck met de vraag of ze het meter- en peterschap op zich wilden nemen. Beiden waren direct enthousiast."



Pastoor Rudi De Smedt kreeg de eer om de reus Eddy Wally te zegenen, terwijl schepen van feestelijkheden Rita De Costere en burgemeester Dirk Verwilst (beiden CD&V) de reus welkom heetten in de Berengemeente.