Bodyguards voor Clooney-tweeling

George en Amal Clooney schroeven hun beveiliging behoorlijk op nu hun tweeling is geboren. Volgens Daily Star krijgen baby's Ella en Alexander hun eigen bodyguards.

''George heeft lang moeten wachten op het vaderschap, dus hij neemt geen enkel risico met zijn kroost. De bodyguards voor de baby's zijn slechts het begin'', onthult een insider aan de Britse krant. ''Amal en hij hebben de tweeling al enorm verwend. Er is al heel veel in huis aangepast voor hen.''



De twee beveiligers, die 250.000 pond (285.000 euro) per jaar kosten, zullen de familie tijdens uitjes vergezellen. Ook zullen ze om de beurt de babykamer bewaken. Maar de bodyguards alleen zijn niet genoeg voor George. De 56-jarige acteur heeft ook 100.000 pond (114.000 euro) uitgegeven aan extra beveiligingsmaatregelen rondom zijn peperdure villa op het Engelse platteland van Berkshire.



Daarnaast heeft Clooney extra beveiligers in dienst genomen om zijn huis te bewaken. Ook zou de Ocean's 11-ster in totaal 800.000 pond (ruim 900.000 euro) hebben uitgegeven aan het 'baby proof' maken van zijn optrekje.