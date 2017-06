Reese Witherspoon: "40 worden was bevrijdend"

KVE

Reese Witherspoon krijgt meer zelfvertrouwen naarmate ze ouder wordt. De Legally Blonde-actrice vertelt aan het magazine 'The Edit' hoe bevrijdend ze het vond om veertig te worden. Terwijl ze erkent dat het in Hollywood moeilijker wordt voor actrices ouder dan 25 jaar, zegt ze ook te genieten van het groeiende vertrouwen dat gepaard gaat met ouder worden.

"Na je veertigste weet je wie je bent, wie je vrienden zijn, wat je wilt bereiken en waar je niet om hoeft te geven. Het is bevrijdend om je geen zorgen te hoeven maken over wat andere mensen van je vinden'', vertelt de actrice, om eraan toe te voegen dat ze juist dit aantrekkelijk vond aan het personage Madeline in de HBO-serie Big Little Lies. ''Wat ik zo gaaf vind aan Madeline, is dat ze over de veertig is en het haar niets kan schelen hoe andere mensen over haar denken."



De 41-jarige actrice begon in 2012 productiemaatschappij Pacific Standard in een poging om wat te doen aan de schaarste van vrouwelijke rollen. ''Kijkers hebben grote behoefte aan complexe rollen voor vrouwen. Ik ben er wel klaar mee om ze allen te zien als echtgenotes, moeders en vriendinnen."



Reese heeft drie kinderen: Ava (17), Deacon (13) en Tennessee (4). Onlangs lanceerde ze haar mode- en lifestylemerk Draper James in het Verenigd Koninkrijk. Ze erkent dat het niet makkelijk is een zaak te runnen die niet filmgerelateerd is, maar verwerpt het idee dat vrouwen zich moeten beperken tot één carrière.