Christina Curry: "Ontslagen na plasseksfilm moeder"

Door: redactie

9/06/17 - 08u38 Bron: ANP

Patricia Paay en haar dochter Christina Curry. © anp.

Christina Curry is ontslagen in de winkel waar zij werkte nadat het veel besproken plasseksfilmpje van haar moeder Patricia Paay viraal ging. Dat stelt het model volgens dagblad Metro in een documentaire die zij over zichzelf maakte, 'Christina Curry: In Real Life'. Christina Curry meldde zich de dag nadat het filmpje in de media kwam ziek.

Volgens de dochter van Patricia en Adam Curry was dat voor haar werkgever reden om haar de laan uit te sturen. "Ik was kapot, maar ben 's ochtends wel naar mijn werk gefietst, met tranen in mijn ogen. Ik dacht in de winkel wel: hoe kan ik in deze toestand nou dingen afrekenen?"



Juicebar

Toen zij zich de volgende dag ziek meldde, werd Curry ontslagen. Inmiddels heeft zij trouwens een nieuwe baan in een juicebar.



Het is de eerste keer dat Christina reageert op het filmpje. "Er was me veel om een reactie gevraagd, maar wat moet je zeggen? Het was gewoon fucked up. Ik nam de tijd, ook voor verdriet en vond dat niemand mijn moeder mocht beoordelen, behalve ikzelf", stelt het model in de documentaire.



"Chantage"

Het seksfilmpje van de 67-jarige Patricia Paay lekte begin februari uit en werd online massaal bekeken. Paay liet weten dat dit tegen haar wil was gebeurd en onderdeel zou zijn van een poging tot chantage. Zij heeft aangifte gedaan van het verspreiden van de film.