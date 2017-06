"Ik heb hem vergeven": Samantha (53) werd 40 jaar geleden verkracht door Roman Polanski en wil dat rechtszaak tegen hem stopt

Koen Van De Sype

Ze was amper 13 jaar toen Roman Polanski (83) zich aan haar vergreep, maar na 40 jaar wil Samantha Geimer dat er eindelijk een punt wordt gezet achter de rechtszaak tegen de bekende regisseur. Later vandaag wil ze dat voor het eerst in een rechtszaal bepleiten in Los Angeles. "Hij is al genoeg gestraft, ik heb hem vergeven", liet ze al eerder optekenen.

De verkrachting gebeurde in 1977 en Polanski bekende ook meteen de feiten. Hij zat 42 dagen in de cel en vluchtte daarna de Verenigde Staten uit omdat hij vreesde dat een minnelijke schikking afgewezen zou worden en hij voor langere tijd achter de tralies zou vliegen.



"Samantha Geimer is het moe. Ze vraagt de rechtbank al jaren om de zaak af te ronden. Ze wil het achter de rug hebben", aldus de advocaat van Polanski, Harland Braun. "Ook Debra Tate (de zus van de in 1969 vermoorde vrouw van Roman, Sharon Tate - zij werd vermoord door volgelingen van sekteleider Charles Manson, red.) zal op de zitting aanwezig zijn. Ze komt hem steunen en hoopt ook dat de zaak nu eindelijk wordt afgesloten." Lees ook Rechter wijst motie Roman Polanski af, regisseur kan nog steeds gearresteerd worden in VS

De vorige poging om het dossier af te ronden dateert van april. Toen vroeg Polanski zelf aan een rechter in Los Angeles om een uitspraak te doen in de zaak. Hij wil terugkeren naar de VS, maar alleen als hij niet in de gevangenis belandt. Maar de rechter besliste toen dat de Frans-Poolse regisseur geen deal kon maken vanuit het buitenland.



Volgens Braun is het doel van de hoorzitting vandaag om een getuigenis vrij te geven van de originele aanklager, die moet bewijzen dat er in 1977 effectief een minnelijke schikking was, die daarna op de tocht kwam te staan. Dat wil hij gebruiken om het internationale aanhoudingsbevel tegen Polanski te laten intrekken. "We willen de transcriptie zodat we Interpol kunnen tonen dat hij zijn tijd al heeft uitgezeten", zegt hij. Polanski werd eerder al opgepakt in Polen en Zwitserland, maar beide landen weigerden uiteindelijk om hem uit te leveren. © Isopress.

Het is echter nog niet zeker of Geimer en Tate het hof zullen mogen toespreken. Als hen dat ontzegd wordt, willen ze hun zaak bepleiten voor de media buiten aan het gerechtsgebouw, volgens Braun. De openbare aanklager van LA - die er alles aan doet om Polanski terecht te zien staan - heeft intussen al gezegd dat hij het hof zal vragen om de vraag af te wijzen "omdat er geen nieuwe feiten in de zaak zijn". © photo news.