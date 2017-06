Dit is de luxekamer van bijna 10.000 euro per nacht waar Amal Clooney in beviel

Door: ep

8/06/17 - 11u32 Bron: Mirror.co.uk, Photo News

Amal en George Clooney in februari 2016. © Reporters / Wenn.

Mevrouw George Clooney heeft dinsdag de gezonde tweeling Ella en Alexander op de wereld gezet. Amal (39) deed dat uiteraard in stijl, in een privésuite met flink wat luxe van het Londense ziekenhuis Kensington Wing. Welgestelde mama's - Kate Middleton bijvoorbeeld - betalen bijna 10.000 euro per nacht voor zo'n suite.

George was één van de meest begeerde vrijgezellen ter wereld tot hij in 2014 met Amal trouwde. Zijn woordvoerder grapte dinsdag dat hij het moeilijker had dan zijn vrouw tijdens de geboorte en dat hij momenteel verdoofd was. Tijdens de - ongetwijfeld zware - bevalling kreeg Amal echter de beste zorgen in het ziekenhuis in Londen.



Persen en puffen in stijl

Nadat mama's hebben afgezien in de chique verloskamer, hebben ze namelijk de optie om in een luxesuite te herstellen. Daar kunnen ze genieten van champagne van bijna 90 euro per fles en gerookte zalm. Hebben ze nood aan wat ontspanning, dan is er een gigantische tv, wifi, de beste zeepjes en crèmes ter beschikking. De kersverse papa moet zich geen zorgen maken, voor hem staat er een comfortabel bed. Guy Thorpe-Beeston, één van de beste gynaecologen ter wereld, leidt er de bevallingen. De Britse koninklijke familie doet ook beroep op zijn diensten, Kate Middleton is één van zijn patiënten.

