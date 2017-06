Rihanna leert kinderen rekenen in Malawi

Bewerkt door: ib

Rihanna. © epa.

Rihanna kan naast zingen ook best goed rekenen. De zangeres maakte samen met haar eigen goede doel een korte film over haar recente bezoek aan Malawi waar ze scholieren onder andere met behulp van muziek leert rekenen.

De 29-jarige zangeres reisde af naar Malawi om met eigen ogen het werk van haar stichting, de Clara Lionel Foundation, te zien. "Je kan wel statistieken bestuderen maar ik wilde toch met eigen ogen zien wat we hier voor kinderen doen", zei Rihanna tijdens een ontmoeting met de minister van onderwijs van het Afrikaanse land.



Muziek

De zangeres leeft in de film zichtbaar op wanneer de kinderen vragen met haar muziek te maken tijdens de muziekles. "Dat is mijn favoriete bezigheid!", vertelt Rihanna lachend. Vervolgens ontdekt ze dat muziek wordt gebruikt in veel lessen, bijvoorbeeld wiskunde, om de kinderen te leren rekenen.



Malawi behoort tot een van de armste landen in de wereld, de helft van de bevolking leeft van minder dan 1 euro per dag. Veel kinderen gaan er niet naar school en veel scholen kampen met tekorten aan lokalen of lesmateriaal. De Jamaicaanse zangeres wil met haar stichting en de film een bijdrage leveren aan het op de agenda zetten van goed onderwijs voor de kinderen in Malawi.