James Corden breekt alle records met 'Carpool Karaoke': "In 't begin moesten we sterren sméken om in die auto te stappen"

ANNELIES ROEBBEN

8/06/17 - 05u00

Twee Britten in een auto: zanger Ed Sheeran stapte ook al in de auto bij James Corden voor een muzikaal ritje. © rv.

video De meest populaire tv-maker ter wereld is James Corden (38). De Brit presenteert 'The Late Late Show' op de Amerikaanse zender CBS, maar het is zijn 'Carpool Karaokes die van hem een wereldster maakte. Dat item uit zijn show werd via YouTube al 1,3 miljard keer bekeken. Maar wie is die James Corden - wonderboy van de Amerikaanse tv - nu eigenlijk?

Het had niet veel gescheeld of er was van 'Carpool Karaoke' nooit sprake geweest. James Corden timmerde in Engeland rustig aan de weg als theater- en filmacteur toen CBS hem in 2014 vroeg of hij 'The Late Late Show' wilde overnemen van de Schots-Amerikaanse komiek Craig Ferguson. Tot dan was Corden vooral bekend in eigen land, met als hoogtepunten een gastrol in 'Little Britain' en de presentatie van de Brit Awards - mét Kylie Minogue.



In 2012 kreeg hij een Tony Award - de belangrijkste Amerikaanse theaterprijs - voor zijn hoofdrol in het stuk 'One Man, Two Guvnors'. Dat ging in première in Engeland maar verhuisde wegens groot succes naar Broadway. Een tijdje later hing CBS aan de lijn. Hun allereerste voorstel was echter zo flauw dat James nee zei. "Ik denk dat ze daar ook wel door hadden dat ze weinig moeite hadden gedaan", zei hij daar ooit over. "Een paar maanden later belden ze terug met een beter voorstel. En toen nog eens. Ik was nog altijd niet enthousiast. Maar ik dacht als ik nee zeg, verspeel ik misschien mijn kans." En dus tekende hij voor 'The Late Late Show'. Lees ook "Ik sloeg Bieber in zijn gezicht". Was dit de beste Carpool Karaoke tot dusver?

