Ariana Grande hervat tour in Parijs onder strenge beveiliging

video Ariana Grande heeft haar Dangerous Woman Tour weer opgepakt. De zangeres hervatte gisterenavond haar tour in Parijs, voor het eerst sinds de aanslag in Manchester.

Vorige maand werden 22 mensen gedood toen een terrorist zichzelf aan het einde van een optreden van Ariana Grande opblies tussen concertgangers. "Denk elk moment aan onze engeltjes. Ik hou van jullie allemaal", schreef de 23-jarige Focus-zangeres op Instagram voorafgaand aan het concert in Parijs. Ze bedankte daar haar band, dansers en medewerkers. Er was woensdag veel bewaking rond het optreden en straten waren uren vooraf al afgezet. Het publiek moest de tassen vooraf laten controleren terwijl speurhonden de concertzaal doorzochten op zoek naar explosieven. De Franse politie zegt in opperste staat van paraatheid te zijn na de aanslag in Manchester vorige maand en die in Londen afgelopen weekend.

De 23-jarige Amerikaanse zangeres zette haar tournee meteen na de aanslag stop. Zondag kwam Grande terug en gaf ze samen met een reeks artiesten een benefietconcert in Manchester voor de slachtoffers en nabestaanden. Daarbij werd zo'n 3 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis. De zangeres ging ook langs bij gewonden van de aanslag in het ziekenhuis.



Grande brengt op verzoek van vele fans ook haar cover van 'Somewhere Over The Rainbow' uit als single. De zangeres zong het wereldberoemde lied uit de film The Wizard of Oz zondag aan het einde van het Manchester One Love-concert voor de ogen van een 50.000-koppig publiek en tientallen miljoenen tv-kijkers over de hele wereld. Tijdens het nummer moest ze een keer pauzeren omdat ze overladen werd door emoties.