Peter Van de Veire lapt protocol aan zijn laars en verklapt waarom koning audiënties afzegde

8/06/17 - 00u10 Bron: MNM

Presentator Peter Van de Veire samen met koning Filip en sidekick Julie Van den Steen. © mnm.

video Met zijn Marathonradio steekt MNM-presentator Peter Van de Veire blokkende studenten weer een hart onder de riem. Vandaag kreeg de show hoog bezoek van niemand minder dan koning Filip, die in het Marathonhuis in Leuven een kijkje kwam nemen en meteen werd getrakteerd op een concert van Bazart.

Van de Veire gaf samen met sidekick Julie Van den Steen de koning een korte rondleiding in de studio, waarna de vorst zich tot de aanwezige studenten richtte met enige goede raad. "Jullie moeten ook proberen tussendoor te ontspannen: goed uw tijd indelen, op tijd stoppen en even naar buiten gaan, een beetje sporten...", zei hij bemoedigend.



Het was voor presentator Peter Van de Veire de eerste keer dat hij de koning ontmoette en hij was duidelijk onder de indruk. "Het was een heel bijzondere man, eigenlijk alles wat ik van tevoren al gedacht had. Het was heel erg officieel, maar op het moment dat hij dan samen met die jongeren zat, merkte ik dat hij heel open en eerlijk werd. Hij vertelde dat hij het belangrijk vond wat wij als radio doen, aangezien hij zelf ook altijd een zware blok heeft gehad en als student echt heeft afgezien. Hij was heel charmant."



