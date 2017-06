Sam Smith weer in de studio

Bewerkt door: ADN

7/06/17

© epa.

Het lijkt erop dat Sam Smith binnenkort met nieuwe muziek komt. De Britse singer-songwriter is de studio in gedoken om de langverwachte opvolger van zijn debuut 'In The Lonely Hour' uit 2014 op te nemen, zo laat hij weten via Instagram.

Sam deelde in één keer meerdere foto's vanuit de opnamestudio. Hij gaf daarbij geen details over het opnameproces. Ook houdt hij zich nog stil over de datum van zijn ophanden zijnde comeback.



De zanger brak in 2014 op stormachtige wijze door met 'In The Lonely Hour' waarop hits als 'Stay With Me' en 'I'm Not The Only One' stonden. Een jaar later nam Sam de soundtrack van de James Bond-film Spectre voor zijn rekening. De single, 'Writing's On The Wall', leverde hem een Oscar op. Daarna werd het stil en liet Sam nauwelijks meer van zich horen.