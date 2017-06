Kobe Ilsen onthult geheim van 'huwelijk' met Danira

Door: Marc Coenegracht

7/06/17 - 11u31 Bron: VRT

© VRT.

Het is er buiten niet meer aan te zien, maar de zomer dendert in sneltreinvaart naar ons toe. En dus nemen we vanavond al afscheid van 'Over Eten' en is het voor Kobe Ilsen (35) ook bijna over en uit in 'De Drie Wijzen'. "Het is uitstekend geweest, maar nu mag er enkele maanden 'Ilsenloze' televisie zijn."

We treffen Kobe al in vakantiemodus op de luchthaven van Nice. "Een paar dagen lekker gaan genieten", klinkt het een beetje mysterieus. Voor alle duidelijkheid: Kobe is niet op huwelijksreis. ''t Is gebeurd', liet Ilsen nochtans op 24 mei via Instagram weten. Op de foto die hij de wereld instuurde: een blootsvoetse Kobe in felblauw kostuum, hand in hand met Danira Boukhriss Terkessidis in een wat overjaarse huwelijksjurk en de Oostendse burgervader Johan Vande Lanotte die op het strand van zijn stad wat verwonderd naar het tafereel keek.



"In de laatste 'mythe van de week' komt het grote trouwfeest van Danira en mezelf aan bod", lacht Kobe. "Wat daar op het strand precies is gebeurd? Wel, niet al te veel. De kijker herinnert zich ongetwijfeld dat we het tweede seizoen van 'Over Eten' hebben aangekondigd met de huwelijksplannen van Danira en mezelf. Dus moesten we aan het einde wel trouwen, hé. Het is een dikke knipoog, natuurlijk. Het gaat over de mythe van het huwelijk, met - zoals elke week - de stem van oud-omroepster Rachel Frederix. Een leuke uitsmijter."



