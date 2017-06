Sabine De Vos is helemaal terug met nieuwe radiorubriek: "Ik ben bijna 50. Piepjong, toch?"

MARK COENEGRACHT

6/06/17 - 05u00

Het radiobloed stroomt nog door de aderen bij Sabine De Vos. © rv.

Wie zondagochtend op Radio 2 naar de allereerste aflevering van 'Frituur De Wereld ' luisterde, had het na een paar seconden door: Sabine De Vos (49) is terug van heel lang weggeweest. Het dartele ding van 'De Droomfabriek' heeft deze zomer een rubriek in het programma. Welcome back, Sabine.

Voor de 30-plussers onder ons is er geen probleem: laat de naam Sabine De Vos vallen en iedereen weet (nog) wie dat is. Maar, hoe moet je een radio- en tv-ster die ruim een decennium geleden plots van het scherm verdween nu voorstellen aan jongeren? Als de spring- in-'t-veld naast Rani De Coninck en Bart Peeters in het iconische 'De Droomfabriek'? Als de omroepster die Jo De Poorter kwam vervangen? Als de gelukzak die voor 'Vlaanderen Vakantieland' de wereld mocht afreizen? Als één van de vaste panelleden van 'De Zoete Inval'? Toch vooral als één van de meest herkenbare stemmen op radio en tv, die vijftien jaar geleden met succes tot twee keer toe tegen kanker vocht, maar toen wel van het voorplan verdween. Nu is ze terug: een hele zomer lang hoort u ze op op Radio 2. "Ja, leuk hé", lacht Sabine. "Ik maak in 'Frituur De Wereld' een soort wereldreis - zonder uit ons land weg te gaan. In mijn gesprekjes met buitenlanders peil ik naar wat hen hier opvalt, wat zij hier leuk vinden, wat ze het vreemdst vinden aan ons."



Sabine De Vos (www.facebook.com/sabine.devos.52) is deze zomer elke zondag tussen 8 en 10 uur te horen op Radio 2 in 'Frituur De Wereld'.



