"Ik kán weggaan bij Guy, ja. Maar dan doet hij zichzelf iets aan"

Bijna één jaar geleden lachte het leven haar nog toe. Een nieuwe job, maar vooral: pas getrouwd met haar grote liefde Guy Van Sande (54). Maar toen barstte de hel los voor Nathalie Vergauwen (29). Exclusief in Dag Allemaal vertelt ze over Guys drugsverslaving, haar depressie, hun financiële zorgen en de dreigbrieven. "Michelle Martin noemen ze mij, omdat ik óók bij m'n man blijf. Dat verdien ik niet. En daarom, één keer, het échte verhaal."

"Er komen ook andere brieven binnen, hoor. Mannen die mij een huwelijksaanzoek doen. Of me laten weten dat ze mij gerust nog een kind willen schenken." (kijkt bedenkelijk)

"Ik denk het. Maar iedereen moet weten: als ik weg wil, dan bén ik weg. Wees gerust. We hebben daar zelfs al over gepraat. En Guy heeft gezegd dat hij me niet zal proberen tegen te houden als ik bij hem weg wil. Maar ik dénk er niet aan. Ik vrees ook dat het de klap te veel zou zijn voor Guy, eerlijk gezegd. Ik ben bang dat hij zichzelf dan iets aandoet."

In zekere zin heb jij z'n leven dus gered?

Dat zou goed kunnen, ja. Guy is me dan ook erg dankbaar.



