Metalwereld rouwt om Bidi van Drongelen

Door: Elisa Schanzer

4/06/17 - 18u32 Bron: Brabants Dagblad

© Facebookprofielfoto van Bidi.

Bidi van Drongelen overleed gisteren op het Duitse Rock Hard Festival. Hij was een manager en had zijn eigen bookingskantoor, Bidi Bookings. Maar hij was vooral enorm geliefd binnen de rock- en metalwereld. Dat schrijft het Brabants Dagblad.

Bidi Bidi werkte samen met bands zoals Bliksem, Astrosoniq en Dario Mars and the Guillotines. Hij was enorm geliefd in zijn thuisland, maar ook tot ver daarbuiten.



"Een jaar of zeven geleden bezocht ik met hem een festival in Noorwegen", vertelt directeur van het Nederlands festival Roadburn Walter Hoeijmakers aan het Brabants Dagblad. "Hoe hij daar over de tafelvoetbalavonturen van zijn ouders stond te praten, het was alsof ik de try out meemaakte van Neerlands meest vooraanstaande komiek. Zo doorspekt met humor, met liefde voor zijn ouders en het leven."



Zijn eigen band Astrosoniq deelde op Facebook mee dat ze hun volgende album "Bidi" zullen noemen. Verschillende bands en het metalfestival Antwerp Metal Fest betuigden hun medeleven op sociale media.