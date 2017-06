Bieber fever op Pinkpop

TMA

4/06/17 - 09u17 Bron: BuzzE

© anp.

video Ongekende taferelen op Pinkpop zaterdag. Nog nooit eerder waren op het festivalterrein zoveel bezoekers in Justin Bieber-shirts aanwezig. De Canadese popster lokte een opvallend jong en bijzonder fanatiek publiek naar Landgraaf.

Dat er veel fans speciaal voor Bieber naar Landgraaf zouden afreizen, was vooraf al wel duidelijk. De kaarten voor de eerste festivaldag vlogen over de toonbank toen bekend werd dat de Canadese zanger naar het popfestival zou komen. Hij staat gisterenavond anderhalf uur op het podium als onderdeel van zijn Europese festivaltoer.



Bij de merchandise-stand was het zaterdagmiddag dringen geblazen. Hele hordes kleine en iets minder kleine Bieberfans stonden zich te vergapen aan de t-shirts en truien met de naam van hun idool. "Ze vliegen de deur uit, echt ongelofelijk", verzucht een verhitte verkoopmedewerker. Vooral de long sleeves met de titel van Biebers nieuwe tournee vinden gretig aftrek. "45 euro per stuk. En dat met deze hitte."