Mooi moment: Ariana Grande verrast fans in ziekenhuis

IVI

2/06/17 - 23u19 Bron: Manchester Evening News, Twitter

Ariana Grande zorgde deze avond voor een verrassing van formaat in het kinderziekenhuis. Haar fans wisten niet dat de zangeres zou langskomen. © Twitter .

Zangeres Ariana Grande heeft deze avond haar fans bezocht die nog in het ziekenhuis liggen na de aanslag op de Manchester Arena. Het bezoek was een complete verrassing voor de fans, zij wisten niet dat de zangeres zou komen.

De tienjarige Jaden Farrell-Mann raakte twee weken geleden zwaargewond bij de bomaanslag. Haar beide benen waren gebroken en ze had overal verwondingen van de bomscherven. Ondertussen heeft ze al twee operaties ondergaan in het Royal Manchester kinderziekenhuis. Volgens haar mama was Jaden helemaal verbijsterd toen ze Ariana Grande zag. "Ze had vandaag ook al prins William ontmoet en dan ineens komt Ariana Grande binnengewandeld deze avond. Ze heeft altijd een grote glimlach, maar nu was die nog groter", zegt Jadens mama. "Ze was zo gelukkig, het was fantastisch om te zien!"



One Love Manchester

Ariana Grande is sinds vandaag opnieuw in Manchester. Ze zal er zondag een benefietconcert geven om de slachtoffers van de aanslag van 22 mei te herdenken. Ook onder andere Miley Cyrus, Katy Perry, Coldplay en Justin Bieber zullen er zijn. De fans die aanwezig waren op de avond van de aanslag hebben een gratis ticket gekregen. De opbrengst van One Love Manchester gaat naar de gewonden en de families van overleden slachtoffers.



Bij de zelfmoordaanslag kwamen 22 mensen om het leven, meer dan 100 anderen raakten gewond.