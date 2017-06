Susan Sarandon durft wel eens iets te stelen op de set

LDL

Volgens Susan Sarandon hoort het nu eenmaal bij het acteursvak: af en toe ongevraagd wat meenemen van de set. De 70-jarige actrice vertelt in een interview aan People dat ze wel eens het een of ander heeft gestolen op een filmset.

"Ondergoed meestal. En schoenen", vertelt Sarandon terwijl ze grinnikt. "Deze schoenen heb ik meegenomen van de set in Milaan", vervolgt de Tammy-actrice terwijl ze haar zwarte Pradaschoenen laat zien. "Ik denk dat ze de schoenen aan me wilde geven, ik heb ze gewoon meegenomen", verklapt ze.



Volgens Sarandon is het een soort traditie onder acteurs om rekwisieten of andere spullen van de set mee te nemen.



De actrice hoeft in ieder geval niet meer op rooftocht bij de visagie want ze is sinds kort ambassadeur van L'Oréal voor de Perfect Skin huidcrème van het Franse bedrijf.