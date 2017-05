Ruggenwervels Patricia Paay beschadigd na val

Bewerkt door: mvdb

31/05/17 - 20u11 Bron: AD.nl

Patricia Paay (68) met haar jongere echtgenoot Robbert Hinfelaar (32). © Brunopress.

Het zit Patricia Paay niet mee. De 68-jarige Nederlandse diva is na een lelijke val van de trap gekluisterd aan bed. Paay viel achterover van de trap, waardoor twee ruggenwervels beschadigd raakten. Dit maakte het tv-programma RTL Boulevard vanavond bekend.

De blondine, die in januari in het huwelijksbootje stapte met de 35 jaar jongere Robbert Hinfelaar, zal vanuit haar bed veelvuldig contact met de Belastingdienst (de Nederlandse fiscus, nvdr) houden. Gisteren werd bekend dat de fiscus beslag heeft gelegd op haar woning in het Noord-Hollandse Lijnden.



Volgens Paay berust het allemaal op een misverstand en kan ze haar schuld aflossen zodra het pand, dat te koop staat voor 475.000 euro, is verkocht.



Paay haalde deze ook week ook het nieuws door te melden dat ze haar rechtszaak tegen haar buurman Maarten Oostvogel intrekt. Oostvogel zat volgens haar achter het uitlekken van het plasseksfilmpje, maar ze meent nu dat er geen grond voor die verdenking was.



Paay biedt excuses aan, maar Oostvogel moet het allemaal nog maar zien. Hij liet weten aan onze collega's van AD.nl: "Eerst eens zien wat er concreet gaat gebeuren. Ik heb nog niets van haar gezien."