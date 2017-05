Lesley-Ann Poppe: "De jurk moet sexy zijn. Ik treed in het huwelijk, niet in het klooster"

Door: ep

31/05/17 - 13u35 Bron: TLC

Op 23 juni zegt Lesley-Ann Poppe ja tegen haar droomman Kevin in Las Vegas. In haar zoektocht naar de perfecte trouwjurk schakelt ze de hulp van de wereldberoemde bruidsexpert Randy in.

"Een bruidsjurk draag je maar één keer in je leven", aldus Lesley-Ann Poppe tijdens haar bezoek aan bruidswinkel Koonings The Wedding Palace in Deurne. "En dan mag het voor mij iets spectaculairs zijn."



Net zoals de andere Vlaamse en Nederlandse bruiden die we in het tweede seizoen 'Say Yes To The Dress' kunnen zien, nam ook Lesley-Ann haar entourage mee naar de bruidsboetiek. "Mijn schoonmoeder France, mijn beste vriendin Githa en mijn getuige Karen kennen mij en mijn verloofde Kevin door en door. Hun ongezouten mening was voor mij belangrijk om de juiste keuze te kunnen maken."



Tegen welke spectaculaire trouwjurk Lesley-Ann en haar bruidsentourage uiteindelijk volmondig 'ja' zeggen, ontdek je op dinsdag 6 juni 2017 om 20u10 bij TLC.