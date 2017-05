Opnieuw borstkanker vastgesteld bij Olivia Newton-John (68)

Bewerkt door: FT

Olivia Newton-John in februari tijdens het Vina del Mar International Song Festival, in Vina del Mar, Chili. © epa.

Bij Olivia Newton-John (68) is opnieuw borstkanker vastgesteld en dus heeft de zangeres al haar concerten in Amerika en Canada, die komende maand plaatsvinden, gecanceld. Dat heeft Newton-John zelf bekendgemaakt via Facebook.

De 68-jarige Australische zangeres met Britse oorsprong had al een tijdje last van rugpijn. Ze had de eerste helft van haar concertserie al uitgesteld. Na onderzoek werd borstkanker vastgesteld die bovendien is uitgezaaid naar het heiligbeen. Newton-John wordt in de komende periode bestraald. Dat gebeurt op haar eigen Cancer Welness and Research Centre in Melbourne.



In 1992 werd ook al eens borstkanker vastgesteld. Na een chemotherapie en borstamputatie kwam ze er weer bovenop. Sindsdien besteedt Olivia een groot deel van haar tijd aan de steun aan allerlei stichtingen tegen borstkanker en richtte ze haar eigen welness- en onderzoekscentrum op.