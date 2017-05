Baby van Lesley-Ann Poppe heeft nu al werk: "6 maanden oud en al fotomodel"

SVH

31/05/17 - 05u00

Lesley-Ann Poppe met zoontje Gabriël en man Kevin Lebreton. © Peter De Smedt.

video Amper zes maanden oud en nu al een volleerd model - met meer dan 3.000 Instagram-volgers en een veelbelovende carrière. Gabriël, het zoontje van Lesley-Ann Poppe en Kevin, kroonde zich gisteren tot gezicht van het rebelse kledingmerk 'AddMyBerry'. "Ik ben zo trots", kirde mama.

© Peter De Smedt.

"Kijk, hij vindt het echt leuk." Lesley-Ann glom gisteren tijdens de eerste officiële modeshoot van haar jongste zoon. Gabriël werd uitgekozen om de eerste kindercollectie van 'AddMyBerry' te promoten en pronkte gisteren met opschriften als: 'I had boobs for breakfast'. Geen wonder dat het kind constant glimlachte.



"Mocht hij sip kijken of wenen, dan zou ik er niet mee doorgaan. Maar zolang hij vrolijk is, dan ik ook", aldus Lesley-Ann. Gabriël heeft met Kevin een vader met een modellenverleden en een moeder die ook niet bang is van een shoot. "Hij kent de camera al goed. Dat zie je ook aan de foto's op zijn Instagram. (lacht) Dus ja, misschien is dit wel het begin van iets moois. Wie weet kunnen we tegen zijn 18de een mooi centje op zijn spaarboekje zetten." (SVH)