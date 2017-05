Ariana Grande en andere topartiesten geven benefietconcert voor slachtoffers Manchester

kv

30/05/17 - 17u39 Bron: BBC News, Belga

© ap.

De Amerikanse zangeres Ariana Grande geeft zondag een groot concert in Manchester, zo hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt.

Tijdens het concert krijgt Grande het gezelschap van verschillende andere sterren die een eerbetoon willen brengen aan de slachtoffers van de aanslag. Justin Bieber, Coldplay, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Katy Perry, Usher, Take That en Niall Horan zullen aanstaande zondag eveneens op het podium verschijnen.



Het concert zal doorgaan op het Old Trafford-cricketterrein in Manchester, dat een capaciteit heeft van 50.000 toeschouwers. Het optreden zal live uitgezonden worden op BBC.



Bij de gruwelijke aanslag in de Manchester Arena kwamen 22 mensen om het leven, waaronder zeven kinderen. Grande annuleerde na de aanslag verschillende optredens, maar beloofde terug te keren naar Manchester: "Ik wil de rest van het jaar niet verderzetten zonder mijn fans te zien en te steunen. Ik zal terugkeren naar de bijzonder moedige stad Manchester om tijd door te brengen met mijn fans en om een benefietconcert te geven en geld in te zamelen voor de slachtoffers en hun familie," zo deelde de zangeres eerder al mee.



De opbrengst gaat naar het hulpfonds "We Love Manchester".