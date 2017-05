Is dit de nieuwe vriendin van Niels Destadsbader?

Door: redactie

30/05/17 - 11u34 Bron: Dag Allemaal

© Instagram.

Niels Destadsbader (28) is momenteel in Zuid-Afrika voor de opnames van FC De Kampioenen. Ex-Miss België Justine De Jonckheere (25) heeft er ook net van een vakantie genoten. En dat zorgt voor heel wat speculaties over een ontluikende romance tussen de twee, dat meldt Dag Allemaal vandaag.

Begin april kondigde Dag Allemaal aan dat de liefde tussen Niels en zijn toenmalige vriendin Nele bekoeld was. De presentator en Justine kwamen elkaar regelmatig in het uitgaansleven van Kortrijk tegen en daar zou de vonk zijn overgeslagen. Hoewel Niels en Justine nu naar elkaar toegroeien, willen ze hun liefde niet aan de grote klok hangen.



Maar in Niels' thuishaven Deerlijk is de romance tussen de acteur en Justine wel hét gespreksonderwerp. Dat ze nu op hetzelfde moment in Zuid-Afrika waren, is volgens Dag Allemaal voldoende bewijs dat er meer dan vriendschap aan de hand is. Kees, de vader van Niels, weet niets van een relatie, maar ook hij stelt zich vragen bij de vakantiefoto's van Justine.