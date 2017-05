Marieke Vervoort over topdokter Wim: "Zonder hem was ik er niet meer geweest"

TK

In de reeks 'Topdokters' op vier wordt momenteel ook euthanasie-arts Wim Distelmans gevolgd. De man heeft een vooruitstrevende visie op leven en dood, en daar is onder meer Marieke Vervoort hem heel dankbaar voor. "Zonder Wim was ik er nu niet meer", vertelt ze in Story.

Wim Distelmans begeleidt Marieke al sinds ze verlamd raakte. Zij wou toen al uit het leven stappen, maar de arts overtuigde haar om rolstoelsport een kans te geven. "Dankzij hem kan ik toch nog een menswaardig leven leiden. Ik heb een erg goede band met hem. Vraag mij niet hoe het komt, maar telkens ik een rotslecht moment heb, krijg ik puur toevallig een berichtje van Wim die vraagt hoe het met mij gaat. Alsof hij weet dat ik mij niet goed voel. Ik kan met hem ook heel goed praten. Niet veel mensen weten dat, maar het is dankzij Wim dat ik nu nog leef. Ik had al mijn medicatie opgespaard en stond op het punt om een einde aan mijn leven te maken, tot mijn psychologe mij vertelde dat het zo niet hoefde te gaan. Via haar ben ik met Wim in contact gekomen."



"Soms zie ik het echt niet meer zitten, en dan merk ik dat ik mijn grenzen steeds weer verleg. Had je me tien jaar geleden gezegd dat ik nu zo zou leven, dan had het voor mij niet meer gemoeten. Het helpt dat ik met mijn psychologe en met Wim over euthanasie kan praten. Mijn vrienden en familie liet ik in het begin wat in het ongewisse, maar ik begin ze nu toch stilaan te vragen of ze willen weten wanneer het moment eraan komt. En eigenlijk reageert iedereen daar verrassend positief op."



