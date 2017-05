Bouba van 'De Mol' doet 35 festivals in 100 dagen (en dat wordt geen ponykamp)

Door: Annelies Roebben

29/05/17 - 11u25 Bron: Eigen berichtgeving

© Instagram.

Bouba Kalala, de 19-jarige student uit 'De Mol', heeft zijn eerste job in de media te pakken. Studio Brussel vroeg hem om deze zomer als 'festivolhouder' alle festivals af te schuimen. In 100 dagen doet hij er 35. "Ik ben benieuwd hoe ik er in september aan toe zal zijn", lacht hij.

© VIER.

"Veel jongeren dromen van wat ik ga doen", zegt Bouba. "Het is wel wat om gratis naar al die festivals te mogen. Ik heb dan ook meteen ja gezegd toen Studio Brussel me vroeg. Al denk ik dat ik het niet moet onderschatten. Eigenlijk ben ik nog niet zo vaak naar festivals geweest. Ik heb alleen eens vier dagen Pukkelpop gedaan. Ik zie wel wat het geeft, en hoop dat ik het volhoud. We zullen na die 100 dagen nog eens praten", lacht hij. Bouba begint op 2 juni met Extrema Outdoor en eindigt op 2 september met Laundry Day.



"Ik neem de Instagram Stories van Studio Brussel over en je kan me ook volgen via Facebook. Ik beleef die festivals ook als doodgewone festivalganger, dus niet vanuit de vipzone of zo. Ik slaap zo veel mogelijk op het terein, in een tentje op de camping.



"Dokters"

Het is natuurlijk de bedoeling dat je me ziet feesten - op sommige festivals spreek ik af met vrienden. Maar als ik het moeilijk krijg, zal ik dat niet wegstoppen. Het leven zoals het is... de festivalganger - of zoiets. Ik word ook begeleid en onderzocht door dokters, omdat ze willen aantonen wat zo'n uitputtingsslag met je lichaam doet. Daarover zal ik op Studio Brussel komen vertellen. Ik ben me ook al aan het voorbereiden. Ik onderzoek bijvoorbeeld wat ik waar kan eten, zodat ik geen 100 dagen op frieten en bier moet leven. (lacht) Ik denk niet dat dit al eerder is gebeurd. Ik ben benieuwd welke evolutie mijn lichaam tijdens die 100 dagen gaat doormaken en hoe ik er op het einde zal uitzien. (lacht)"

Lees ook Je kan nu ook zelf een ponykamp-trui van De Mol kopen