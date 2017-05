"Ze zochten iemand voor een verkleedpartij, dus belden ze mij": ­Peter 'Ronny Dab' Van de Veire lanceert single

Door: redactie

29/05/17 - 08u14

video Als het om verkleedpartijen gaat, is MNM-presentator ­Peter Van de Veire niet aan zijn proefstuk toe. Nu kruipt hij in de huid van z'n alter ego Ronny Dab en lanceert hij de ­single 'Doe die dab'. Niemand minder dan opa Boonen danst mee in de clip. "In deze rare tijden mag er al eens gelachen geworden", zegt ­Peter.

"In Duitsland had Lorenz Büffel vorig jaar een ­zomerhit met 'Johnny Däpp', die zijn liefde voor Mallorca bezong", legt Van de Veire uit. "Ook bij ons kenden behoorlijk wat mensen dat nummer al van de après-ski in het buitenland. Platenfirma CNR ­wilde er een Vlaamse versie van maken. En toen ­belden ze naar mij. Er kwam een verkleedpartij aan te pas en dus dachten ze automatisch dat dat wel iets voor mij was. Hoe zou dat nu komen?", lacht hij.



"Het is allemaal ludiek bedoeld. Met de boodschap: laat je eens gaan, geniet van het leven. In deze rare tijden mag dat wel. Er is al genoeg miserie. Wij ­hebben van dat bestaande nummer dus een eigen versie gemaakt. 'Doe die dab' heet het liedje en onze man heet Ronny Dab."

Passé "Ik weet wel dat de dab iets van 2016 is. Maar ook daar steken we de draak mee. In het begin van de clip wordt Ronny uitgelachen door enkele kinderen die hem eraan herinneren dat dabben helemaal passé is. We zijn daarnaast ook gaan filmen in een rusthuis in Balen. Die mensen waren allemaal heel blij dat er eens iets gebeurde. Na de opnames kwam er overigens een man naar me toe die goed had staan meedansen tijdens het filmen. Dat bleek de opa van Tom Boonen te zijn. Zonder het te weten doet Raymond Boonen dus mee in onze clip. Niet zo lang geleden overleed zijn vrouw, en hij leek ook blij dat er eens wat verstrooiing was."



"We lanceren ons nummer vandaag en zijn sowieso van plan om het een aantal keer te draaien tijdens onze marathonradio voor blokkende studenten. Het kan maar wat vrolijkheid brengen voor ­iedereen. En als we hier een zomerhit mee scoren, dan denk ik dat we klaar zijn voor algemene wereldvrede. (lacht)"