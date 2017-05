Fans Ariana Grande komen samen in Sportpaleis

Door: redactie

28/05/17 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Normaal gezien zou de Amerikaanse zangeres Ariana Grande vanavond optreden in Antwerpen. Maar dat concert werd afgelast na de aanslag in Manchester.



Vanmiddag is toch een vijftigtal fans van haar samengekomen aan het Antwerpse Sportpaleis. Ze mochten samen naar binnen in de concertzaal.