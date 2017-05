Gênant! Justin Bieber vergeet tekst zomerhit tijdens ondermaats live optreden

Karen Van Eyken

28/05/17 - 13u49

© videostill.

video De Spaanse zomerhit 'Despacito' scheert hoge toppen in de hitparades wereldwijd. Toen Justin Bieber het nummer live wilde brengen in een nachtclub in New York, ging hij volledig de mist in. Het popidool leek zowat alle woorden te zijn vergeten behalve de titel. Oordeel zelf na het bekijken van onderstaande VIDEO.

