Muzikant Gregg Allman (69) overleden

De Amerikaanse zanger en gitarist Gregg Allman is op 69-jarige leeftijd overleden, meldt Billboard. Allman is bekend van zijn band The Allman Brothers Band. Jessica was hun grootste hit. Het nummer werd gebruikt als tune van het autoprogramma Top Gear van de BBC.

Gregg vormde de band eind jaren zestig met zijn broer Duane. Hun eerste plaat kwam in 1970 uit. Duane overleed in 1971 na een motorongeluk. Een jaar later vond bassist Berry Oakley de dood, ook bij een motorongeluk. Ondanks die tragische gebeurtenissen ging Gregg door met de band. Dat resulteerde in 1973 in de legendarische plaat Brothers And Sisters. Daarop staan de klassiekers Ramblin' Man en Jessica.

Later veranderde Gregg de naam van zijn band in Gregg Allman Band. Hij bleef optreden en toerde met zijn band in de jaren tachtig met de Rolling Stones.