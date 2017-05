Rafael van der Vaart moet 43.000 euro huur betalen voor villa Sabia

Rafael van de Vaart en Sabia in 2014. © anp.

Een huurachterstand van de villa waarin Sabia Bouhlarouz (39) woont, komt haar ex duur te staan. De 34-jarige Nederlandse topvoetballer moet volgens de Duitse rechtbank 43.000 neertellen voor de woning in een chique wijk van Hamburg.

Rafael en Sabia tekenden in 2013 beiden de huurovereenkomst van het luxe optrekje in de wijk Alsterdorf. Het koppel ging in de zomer van 2015 uit elkaar, maar Sabia koos ervoor in het wit geplamuurde huis met tuin aan het water te blijven met kinderen Daamin (7) en Amaya (6).



Een oplopende kostenpost voor Rafael, blijkt nu. Volgens het Duitse recht moeten beide ondertekenaars van het huurcontract opzeggen. Omdat Sabia dat niet heeft gedaan blijft het contract dus geldig. Vervolgens mag de verhuurder een huurachterstand verhalen op degene die het kan betalen.



"Concrete eisen"

Een verslaggever van het Duitse Closer laat aan het Nederlandse programma Shownieuws weten dat het er niet naar uitziet dat Sabia binnenkort op zoek gaat naar een nieuwe stek. "Ze heeft concrete eisen. En er gaan geruchten dat Sabia net zolang doorgaat totdat Rafael niet meer betaalt.'' Zo lang de brunette niet verhuist, ligt een volgende aanklacht voor de huur van april tot juni alweer klaar. Dat komt volgens de Hamburger Morgenpost neer op nog eens 26.000 euro.



In juli 2015 klonken er al vermoedens dat Sabia uit zou zijn op de gevulde bankrekening van haar ex. Een familielid van de voetballer verklaarde tegen onze collega's van het Algemeen Dagblad: "Ik prik er zo doorheen. Ze zijn echt allemaal op één ding uit: de pegels. Raf wilde misschien wel trouwen, maar hij wist ook dat hij moest uitkijken. Ik heb gezegd: leg je niet vast. Uiteindelijk hadden ze andere ideeën over hun toekomst samen."



Tussen de financiële perikelen door bereidt Rafael zich twee jaar na de breuk met Sabia in Denemarken voor op de komst van zijn tweede kindje. Met handbalster Estavana Polman verwacht hij een meisje. Met presentatrice Sylvie Meis kreeg hij zoon Damián (10).