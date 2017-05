Liam Gallagher schenkt opbrengst eerste soloconcert aan slachtoffers Manchester

TMA

De opbrengst van het eerste soloconcert van Liam Gallagher in Manchester gaat naar de slachtoffers van de aanslag in de Engelse stad. De voormalig frontman van Oasis kondigde de benefietshow vrijdag aan.

De zelfmoordaanslag van afgelopen maandagavond schokte Liam, die in Manchester ter wereld kwam. "Het is schandalig, zo verdrietig. Over de hele wereld sterven kinderen en mensen en voor wat?", zei hij tegen Manchester Evening News. "Ik was vroeg gaan slapen en kreeg de volgende ochtend een berichtje van mijn broer waarin stond wat er was gebeurd. Vervolgens zette ik de televisie aan. Het is ongelooflijk."



Bij de aanslag na het concert van Ariana Grande kwamen 22 mensen om het leven. Nog eens tientallen veelal jonge fans van de Amerikaanse zangeres raakten gewond. "Ik wist meteen dat ik iets moest doen", zei Liam over zijn benefietshow. "Het gaat me niet om het geld. Dit optreden stond al gepland, we moeten allemaal doen wat we kunnen."



Liam treedt aanstaande dinsdag op in de 02 Ritz in Manchester. De kaarten voor het concert zijn vrijdagochtend in de verkoop gegaan. Liam doet ook Londen, Dublin en Glasgow aan met zijn minitournee, die in het teken staat van 'As You Were'. De eerste soloplaat van Liam verschijnt in oktober. Deze zomer komt Gallagher ook naar Les Ardentes in Luik.