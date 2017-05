Sergio Herman opent café in AIRrepublic

Door: redactie

25/05/17 - 17u52

© Photo News.

Sergio Herman opent volgende maand AIRcafé, een nieuw selfservice/take-awaygedeelte van zijn pas twee maanden jonge restaurant AIRRepublic in het Nederlandse Cadzand.

In dit gedeelte van het havenpaviljoen zal men terecht kunnen voor "kleine en eenvoudige snacks en gerechten zoals verse oesters, garnalenkroketjes, zuurdesem croques, wijn per glas en/of per fles, een uitstekend gebalanceerd bierassortiment, softijs en een compact patisserieaanbod", zo luidt het in de nieuwsbrief van Sergio Herman. Voor AIRcafé zal niet moeten gereserveerd worden.