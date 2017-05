Peter De Smedt

24/05/17 - 07u08

In Temptation Island testte ze samen met Niels haar relatie, in de clip van Johan Veugelers draait ze de rollen om en probeert zij de zanger en accordeonist te verleiden. Rosanna Voorwald schittert in de clip van de single 'Schreeuw Het Uit'.