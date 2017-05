Tom Cruise bevestigt Top Gun 2

Door: redactie

24/05/17 - 03u05 Bron: ANP/BuzzE

© epa.

Tom Cruise heeft gezegd dat er een vervolg komt op de klassieke film 'Top Gun'. De 54-jarige acteur bevestigde de geruchten over Top Gun 2 tijdens een interview op de Australische televisie.

"Het is waar", zei Cruise met een grote glimlach op de vraag of er een vervolg komt op Top Gun. "En weet je wat? De opnamen zijn waarschijnlijk al volgend jaar. Het gaat echt gebeuren", vervolgde de acteur.¿



Geruchten

Het gonsde al langer van de geruchten in Hollywood over een vervolg op de klassieker uit 1986 met onder andere Tom Cruise en Val Kilmer in de rollen van straaljagerpiloten Pete 'Maverick' Mitchell en Tom 'Iceman' Kazanski.



Producent Jerry Bruckheimer verklapte zaterdag al aan Entertainment Tonight dat er een script klaar lag en dat filmmaatschappij Paramount ook interesse had. "Zodra we alle neuzen dezelfde richting op hebben staan kunnen we echt gaan beginnen", aldus Bruckheimer.