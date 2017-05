Astrid heeft een (hoofd)filmrol beet

Jolien Boeckx in Cannes

24/05/17 - 05u30 Bron: eigen berichtgeving

© Jan Aelberts.

film Astrid Coppens gaat... acteren. De Vlaamse Hollywoodvrouw heeft de hoofdrol beet in een nieuwe Vlaamse film, die dit najaar in de cinema komt. Wij trokken met haar naar het filmfestival in Cannes om te flaneren tussen de grote Hollywoodacteurs. "Ik geloof het allemaal nog niet goed, zelfs aan het woord 'actrice' moet ik nog wennen", lacht Astrid.

© Jan Aelberts. Zoals een echte Hollywoodster arriveerde Astrid gisteren per helikopter in Cannes. Met veel klasse ging het na een elegante fotoshoot richting rode loper. En dat ging haar bijzonder goed af. Ook al is ze nog een beginnend acteur, met de camera spelen, kan ze als de beste. "Het voordeel van mijn modellencarrière", knipoogt Astrid. Al zal het binnenkort wel net iets anders zijn dan fotoshoots.



"Ik kijk er enorm hard naar uit. Vanaf juni starten we al met de opnames. Het gaat allemaal heel snel, want ik werd pas begin maart gevraagd voor de film", vertelt ze. Die vraag kwam trouwens als een complete verrassing. "Ik dacht dat het een grapje was toen ik telefoon kreeg. Staat hier ergens een verborgen camera of zo?", lacht Astrid. "Ook Bram (Astrids echtgenoot, die zelf in de reclamebusiness zit, red.) schrok enorm. Pas toen ik het script gelezen kreeg, dacht ik 'oh, het is tòch echt'!"



Toch hapte Astrid niet direct toe. "Ik zeg niet zomaar ja. Ik wil toch eerst zien of het een gepast project is. Maar dat is het écht. Na het script te lezen, wist ik dat die hoofdrol perfect op mijn lijf geschreven staat. Ik heb wel wat gelijkenissen met mijn personage, zo heb ik bijvoorbeeld ook een eigen boek uitgebracht en is mijn carrière ook plotseling gekomen, heel onverwacht. Ik vind het een hele leuke rol."

Mediafenomeen "Ik dacht dat het een grapje was toen ik telefoon kreeg. Staat hier ergens een verborgen camera of zo?" Astrid speelt de hoofdrol in de Vlaamse feelgoodmovie 'Verborgen Verlangen', een vrije inspiratie van de Nederlandse film Het Verlangen. "Ik vertolk de rol van Louise, een schoenenverkoopster die graag schrijfster wil worden. Ze heeft ook effectief een boek geschreven met als hoofdpersonage - hoe kan het ook anders (lacht) - Jimmy Choo.



Maar bij de uitgeverij vinden ze haar boek maar niks", legt Astrid uit. "Herman, een andere schrijver daarentegen heeft een kei goed boek geschreven, maar wil geen media-aandacht. De uitgever komt daarom op het ideale idee om Louise als schrijfster van dat boek naar voren te brengen en te ruilen met de echte auteur." Louise ontpopt zich tot een waar mediafenomeen, maar wanneer Herman jaloers wordt op haar roem, barst de strijd tussen de twee los.

Acteren is nooit echt Astrids droom geweest, maar toch kijkt ze er enorm naar uit. "Ik woon al twaalf jaar in LA, dus als ik actrice had willen worden, heb ik al twaalf jaar de kans gehad om castings te doen. Maar dat is eigenlijk nooit echt mijn ambitie geweest. Ik heb wel eens een klein rolletje in een Amerikaanse film gehad en eentje in the Bold and the Beautiful. Leuk. Maar zo voor een Vlaamse film gevraagd worden én dan nog wel voor een hoofdrol: ik vind dat fantastisch. Vooral omdat het ook zo onverwacht is", zegt ze. Of ze nu voluit voor een carrière als actrice gaat? "Als deze film nu heel goed is en ze vragen me nog, waarom niet. We zullen zien. Het moet allemaal nog doordringen, denk ik. Ik krijg het woord actrice nu al amper over mijn lippen", lacht ze.

Heel exciting © Jan Aelberts. De opnames van Verborgen Verlangen starten half juni en vinden plaats in Antwerpen, en een deeltje in Amsterdam. Donderdag vindt er al een eerste repetitie plaats. Astrid zal samen met onder meer Roel Vanderstukken, Mathias Sercu, Kim Hertogs, Joke Devynck en Tania Kloek op de set staan. "Acteurs die ik allemaal niet persoonlijk ken, heel exciting dus! Ik kijk er naar uit om hen te ontmoeten. Ik denk dat ze zelf ook heel benieuwd zijn om te weten hoe ik ga acteren. Misschien kunnen ze wat tips geven. Ik ga ze zeker vragen stellen, want ik wil bijleren", zegt ze.



Acteerlessen gaat ze niet nemen. Astrid: "Ik ben door mijn modellenwerk al gewoon om gefilmd te worden, schrik van de camera heb ik dus zeker niet. Ook het omgaan met geduld heb ik zo geleerd. De regisseur gaat me ook mee begeleiden. Ik ben er redelijk gerust in. Ik wil me ook niet té veel voorbereiden, ik wil vooral zo naturel mogelijk overkomen op de set."

Lang in België Astrid blijft tijdens de opnames de hele tijd in België. "Ik ben sinds vorige week vrijdag terug in België en ik ben van plan om pas midden augustus terug te keren naar LA. Nadien zullen Bram en ik onze zoektocht naar een nieuwe woning er verder zetten. Ik ben nog nooit zo lang in België gebleven, nooit langer dan twee weken", zegt ze. "Maar ik kijk er naar uit om na de opnames van de film, gewoon nog eens op reis te gaan binnen Europa. Misschien dat Bram en ik nog eens naar Italië op vakantie gaan. In augustus verjaart mijn papa ook nog en vieren mijn ouders hun huwelijksjubileum, dus dat wil ik allemaal zeker niet missen. Eventjes de tijd nemen met mijn familie, mijn echte vrienden, dat is eens nodig. De warmte van mijn roots doen goed."



Zeker na alle ellende die ze al kreeg te verduren door de scheiding met haar ex-man, 'den John'. Hij spande een rechtszaak tegen haar aan en eist zo'n twee miljoen dollar van Astrid. "De rechtszaak is 'still going'. Voorlopig nog geen schot in de zaak, we moeten wachten", zucht Astrid. "Het is goed dat ik nu met mijn film bezig kan zijn, zodat ik daar toch niet constant aan moet denken." © Jan Aelberts.