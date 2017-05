Sasha en Davy over hun twee miskramen: "Je wereld stort in"

TK

Echte liefde is veerkrachtig, daar zijn Sasha Rosen (38) en Davy Gilles (41) het levende bewijs van. De wonde van Davy's ontrouw kreeg amper tijd om te helen, want het koppel moest ook twee miskramen verwerken. Vandaag waarderen ze hun geluk met zoon Beau (5) en dochter Noa (3) dan ook extra.

Twee mensen die elkaar leren kennen op de set van de musical Romeo en Julia: daar moet wel romantiek met een vleugje tragedie van komen. En dat was ook het geval bij Sasha en Davy. De twee zijn intussen zeven jaar getrouwd, maar moesten al woelige watertjes doorzwemmen. "Davy en ik blijven positief in het leven staan, ook al is dat niet altijd gemakkelijk. Voor mijn zwangerschappen heb ik bijvoorbeeld telkens een miskraam gekregen...", vertelt Sasha in Story. Het is de eerste keer dat het koppel met dit verhaal naar buiten komt.



Hevige buikpijn

"Het is dan ook een moeilijk onderwerp", gaat Sasha verder. "De eerste keer was ik vijf weken zwanger, de tweede keer zes weken. Het was dus steeds pril, maar dat maakte de pijn er niet minder op. De eerste keer waren Davy en ik zelfs net onderweg naar Nederland om het heuglijke nieuws te delen met mijn ouders, toen ik plots hevige buikpijn kreeg. We zijn meteen naar spoed gereden. Het verdict was genadeloos: een miskraam... Je wereld stort even in... Ik was in gedachten al volop bezig met de babykamer en ik had mijn agenda al geblokkeerd in de periode van de uitgerekende bevalling. Ook mijn lichaam was al echt zwanger, de hormonen gierden door mijn lijf. Het duurde even voor die afgebroken zwangerschap helemaal uit mijn systeem was."



Machteloos

Ook Davy had het niet makkelijk. "Als man ben je op zo'n moment machteloos, het enige wat ik kon doen, was Sasha troosten. En natuurlijk was ik zelf ook heel verdrietig, want je kijkt daar als koppel enorm naar uit." Ook de reacties van sommige mensen deden pijn, zegt Sasha. "Verschillende mensen aan wie we het al verteld hadden, zeiden: 'Nu weet je in elk geval dat je zwanger kunt raken.' Een dooddoener, want ook al is dat waar, wat ben je ermee als je je kindje nooit kunt vasthouden?"



