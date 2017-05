Sterren betuigen hun steun aan Manchester

TK

Na de explosie bij het concert van Ariana Grande in Manchester heeft Taylor Swift voor het eerst sinds januari iets van zich laten horen op Twitter. "Mijn gedachten, gebeden en tranen gaan naar iedereen die betrokken is bij de tragedie in Manchester vanavond." schreef de zangeres. "Ik stuur alle liefde."

My thoughts, prayers and tears for all those affected by the Manchester tragedy tonight. I'm sending all my love. — Taylor Swift (@taylorswift13) I'm heartbroken over what happened in Manchester tonight.

Sending love to everyone involved. H — Harry Styles. (@Harry_Styles) Our prayers and strengh to the victims and their families involved in this tragedy in Manchester. Stay strong. @ArianaGrande ¿¿¿¿ — Dwayne Johnson (@TheRock) MY PRAYERS GO OUT TO PPL OF MANCHESTER¿HAD SPECIAL TIMES THERE FROM YOUTH & BEYOND — Cher (@cher)

John Stamos toert momenteel met de Beach Boys door Europa en speelde gisterenavond ook in Manchester, op nog geen kilometer van de Arena. "We zijn een halve mijl van de explosie maar veilig. De wereld is gek. Pak alle vrede en liefde die je kunt pakken. Ik bid nu."



One Direction-bandlid Harry Styles plaatste ook een bericht op Twitter. "Mijn hart is gebroken om wat er vanavond in Manchester is gebeurd." Ook zijn collega Niall Horan stuurde zijn medeleven via Twitter. "Absoluut gruwelijk wat er vanavond in Manchester is gebeurd. Mijn gedachten zijn bij de geweldige mensen in Manchester en ook bij Ari en haar team."



In tranen

Eerder reageerden andere sterren al op de tragische gebeurtenissen in Manchester. Actrice Alyssa Milano schreef: "Mijn gedachten zijn bij jullie, Manchester" en Katy Perry liet weten "Ik bid voor iedereen bij Ariana Grande's show".



Ook Demi Lovato stuurde via Twitter een emotioneel bericht. "In tranen als ik denk aan de onschuldige concertgangers die hun leven hebben verloren. Ik bid voor iedereen en alle #arianators."



Presentator Ryan Seacrest: "Verslagen door het nieuws dat uit de UK komt. Mijn gedachten zijn bij de fans en families bij Ariana's show in Manchester. Vreselijk." Cher schreef "Mijn gebeden gaan naar de mensen in Manchester. Ik heb daar speciale tijden beleefd in mijn jeugd en verder."



Ook de bandleden van Duran Duran deelden hun medeleven. "We denken aan al onze vrienden en fans in Manchester." Dwayne 'The Rock' Johnson twitterde: "Onze gebeden en sterkte voor de slachtoffers en de families die betrokken zijn bij de tragedie in Manchester. Blijf sterk."