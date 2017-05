James Corden eert Manchester in show

TK

video In een speciaal toegevoegd filmpje heeft James Corden tijdens zijn Late Late Show van gisterenavond een eerbetoon gebracht aan Manchester en zijn afschuw over de vermoedelijke aanslag daar uitgesproken.

"Tijdens de opnames van de show hoorden we het nieuws uit Manchester. We weten op dit moment nog niet wat er precies is gebeurd, maar wel dat er doden en gewonden zijn", aldus een emotionele Corden. De Brit, die zelf uit Londen komt, bracht daarna een korte hommage aan Manchester. "Velen van jullie zijn nog nooit in Manchester geweest, maar jullie hebben er zeker van gehoord. Het is beroemd voor zoveel geweldige dingen. Voetbalclubs als Man City en Man United, geweldige muziek - Oasis en Joy Division. Het is een plek vol met humor, curry's en karakter."



De presentator ging nog even door over de historie van Manchester, maar zei daarna: "Maar als ik aan Manchester denk, de stad die ik ken, dan denk ik aan de mensen daar. En ik zeg het jullie, een hechtere groep mensen is moeilijk te vinden. Sterke, trotse, zorgzame mensen met een hechte gemeenschap als kern. En als dat nog mogelijk is, zal de band van de mensen uit Manchester vanavond nog sterker worden. Mijn gedachten en gebeden zijn bij hen vanavond."