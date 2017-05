En of ze zich amuseerde: Jennifer Lawrence 'danst' op wankele benen aan strippaal

Sven Van Malderen

22/05/17 - 23u58 Bron: Daily Mail

© Kos.

Denk van Jennifer Lawrence wat u wil: amuseren kan ze zich als geen ander. Tijdens een stevig avondje uit ontpopte de Oscarwinnares zich zelfs tot paaldanseres.

De Amerikaanse stal de show in de Oostenrijkse stripclub The Beverly Hills Club. Op wankele benen slingerde ze haar lichaam rond de paal, gelukkig kreeg ze hulp om weer recht te komen. Even later belandde ze op haar knieën en sloeg ze zichzelf met wat bankbiljetten tegen het achterwerk.



Spijt van het dronken avondje heeft Lawrence allerminst. "Kijk, niemand wil achteraf op internet zien hoe ze probeerde te strippen aan een paal", klonk het op Facebook. "Het was de verjaardag van een van mijn beste vrienden. Ik heb mijn paranoia even laten vallen om plezier te maken. Ik ga me er niet voor excuseren, ik had een fantastische avond. PS: dat is geen bh, maar een topje van Alexander Wang. En al zeg ik het zelf, mijn danspasjes mogen er best wezen."



Naar verluidt kwam Lawrence om 23 uur aan, in het gezelschap van drie mannen, een vrouw en een bodyguard. Het feestje ging die bewuste 27ste april nog door tot 4 uur. De actrice was in Wenen voor opnames van haar nieuwste film 'Red Sparrow'.