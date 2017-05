SNL zet het hele Trump-team te kijken met hilarische 'Hallelujah'

© Screenshot.

video Saturday Night Live, het razend populaire komische sketchprogramma uit de VS, was gisterenavond aan zijn laatste aflevering van het seizoen toe. En daar mocht een nieuwe Trump-parodie natuurlijk niet ontbreken.

Alec Baldwin kroop nogmaals in de huid van de Amerikaanse president, iets waar die al meermaals zijn ongenoegen over uitte. Maar de acteur liet zich daardoor niet tegenhouden en kroop achter de piano om 'Hallelujah' van Leonard Cohen te zingen.



Hij werd daarbij algauw vergezeld door parodieën op zijn hele team, waaronder Kate McKinnon als de beruchte adviseuse Kellyanne Conway en Magere Hein als Steve Bannon. En als klap op de vuurpijl kroop Scarlet Johansson in de huid van dochter Ivanka. Ze zingen samen de laatste strofe, waarna 'Trump' nog één ding kwijt wil: "I'm not giving up because I didn't do anything wrong'. Al zou je daar met alle schandalen van de afgelopen week toch sterk aan twijfelen.