Ja, ook de kinderen van Julianne Moore schamen zich wel eens voor hun moeder

Het gebeurt in de beste families: ook de kinderen van actrice Julianne Moore schamen zich soms voor hun moeder. Dat vertelt ze aan People. Vooral als hun moeder in het openbaar danst of zingt, kunnen Liv en Caleb wel door de grond zakken.

Julianne wil in de auto nog wel eens meezingen met Brick House van The Commodores. "Dat is mijn favoriete Motown-hit", zegt ze. Ook aan het populaire 'dabben' wil ze zich al eens vergrijpen. "Maar dat is voor kinderen van veertien of vijftien natuurlijk het ergste wat een moeder kan doen."



Julianne is heel erg onder de indruk van hoe haar dochter Liv opgroeit. "Ze is fantastisch op school en heeft veel interesses." Volgens de actrice is ze ook geïnteresseerd in het werk van haar ouders. Haar vader Bart Freundlich is regisseur. Omdat ze met film en acteren is opgegroeid, kan de vijftienjarige Liv zich volgens Julianne een goed beeld vormen van de filmwereld. "Ze weet hoe het wereldje in elkaar steekt", legt de actrice uit. "Dat had ze al toen ze klein was. Toen zei ze al dat ze nooit bang was voor films omdat het verhaal verzonnen was."